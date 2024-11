Giornalettismo.com - La Digital Service Tax, così com’è, va a penalizzare i giornali online

Leggi su Giornalettismo.com

Come dare il colpo di grazia a un settore che è già fortemente penalizzato di suo. Ci raccontiamo da tempo che l’editoria è in crisi. Esistono persino fondi che cercano di supportarla, sulla base di bandi che – molto spesso – prevedono lunghi sforzi per una partecipazione che, il più delle volte. faticherà a dare dei frutti. Inoltre, anche quando i contributi all’editoria vengono “conquistati” dai, le tempistiche dei versamenti da parte della pubblica amministrazione faticano a coincidere con la necessità di investire delle risorse praticamente in real time per stare al passo con lo sviluppo tecnologico. È un circolo vizioso già di suo. Aggiungiamoci, poi, che – con questa legge di bilancio – ipotrebbero essere ulteriormente tassati, a prescindere dal loro fatturato.