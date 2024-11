Gaeta.it - Incendio su un bus Atam a Reggio Calabria: distrutto un mezzo fuori servizio

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un episodio preoccupante è avvenuto ieri sera a, dove unha avvolto un bus dell’, l’azienda provinciale di trasporto pubblico. Fortunente, l’autista è riuscito a scendere in tempo, evitando incidenti. L’evento ha sollevato interrogativi sulla sicurezza dei mezzi pubblici e sulla gestione delle emergenze da parte dell’azienda.Il contesto dell’incidenteIl bus in questione si trovava in transito su via Nazionale Archi, lungo il percorso che dal capolinea di Catona portava al deposito aziendale di Foro Boario. Il, un Bredamenarinibus modello City Mood di 10,50 metri e alimentato a gasolio, era stato immesso innel 2020. Nonostante fosseal momento dell’incidente, il danneggiamento è stato totale e ha richiamato l’attenzione sui rischi associati ai mezzi di trasporto pubblico.