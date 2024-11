Ilgiorno.it - Il meteo dà una mano alla Lombardia: da domani stop ai divieti antismog a Milano e in altre 4 province. Le misure restano attive a Pavia

, 21 novembre 2024 – Ildà unae da oggi, giovedì 21 novembre, sono state disattivate letemporanee anti inquinamento di primo livello nelledi Bergamo e Brescia. In base ai dati pubblicati dall'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA)e in considerazione delle previsionidei prossimi giorni per i prossimi giorni, da(venerdì 22 novembre) saranno disattivate anche nelledi, Monza, Lodi, Cremona e Mantova.ancoraletemporanee in provincia di, sarà monitorata l’evoluzione dei dati di PM10 nei prossimi giorni. Attivateanti smog inper superamento valori limite Pm10. Divieto circolazione veicoli, limitazioni impianti termici e combustioni all'aperto. Critiche e richiesta di interventi strutturali da parte di Carlo Monguzzi di Europa Verde.