Il direttore creativo di Moncler, Remo Ruffini, ritirerà il Trailblazer Award per il suo contributo al settore della moda

Un prestigioso premio conquistato da un’eccellenza italiana:, amministratore delegato e presidente di, ha vinto ildei British Fashion Council. A lui assegnato per il preziosonel mondo, il premio gli verrà consegnato in occasione dei Fashions 2024. Presentati da Pandora, si svolgeranno lunedì 2 dicembre presso la Royal Albert Hall di Londra.Perchéha ricevuto ildel British Fashion Councilaveva rilevato il brand ormai 21 anni fa, nel 2003, compiendo una vera e propria magia.era infatti noto più che altro per i suoi piumini, ma l’imprenditore l’ha rilanciato nel posizionamento del lusso, diventando un vero e proprio simbolo. E non solo, ha lanciato una vera e propria strategia su misura, che ha permesso in soli dieci anni di rilanciare completamente il brand e dargli una quotazione in borsa nel 2013.