Cultweb.it - Google deve vendere Chrome per porre fine al suo monopolio. Cosa succederà?

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha chiesto adiil browser. Il motivo?al suonella ricerca online, stimato intorno al 90% del mercato globale. Secondo i procuratori,avrebbe abusato del suo potere di mercato usando strumenti comee Android per escludere i concorrenti. Se le richieste del DoJ (Department of Justice) verranno approvate, potrebbero nascere nuove opportunità per altre aziende tecnologiche. Soprattutto, l’ecosistema dipotrebbe subire trasformazioni profonde. La decisione, che sarà presa dal giudice distrettuale Amit Mehta, avrà un impatto significativo sul panorama tecnologico globale.In sostanza il giudice Mehta ha stabilito cheoperava in regime diillegale. Di conseguenza, chiede la vendita di, con un divieto perdi rientrare nel mercato dei browser per cinque anni.