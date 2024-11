Rompipallone.it - “Farlo è una bestemmia”: occhio Inter, il giudizio su Lautaro Martinez è netto

Ultimo aggiornamento 21 Novembre 2024 12:30 di Alessiacontinua ad essere un osservato speciale in casa: dopo un super gol segnato con l’Argentina, Inzaghi non vede l’ora di riabbracciarlo.però perché ilnei suo confronti è stato, dopo aver fatto molto bene con l’Argentina in questa sosta per gli impegni delle nazionali, è atteso da Inzaghi e dai compagni di squadra ad Appiano Gentile. Le sensazioni sono buone e portano a pensare che possa tornare ad incidere con decisione sulle sorti dell’.L’attaccante è stato infatti abbastanza criticato in questo inizio di stagione per il calo che c’è stato a livello di numeri, specialmente dopo la scorsa stagione. C’è però chi lo difende senza minimamente pensarci: le parole di Hernan Crespo a ‘La Gazzetta dello Sport’, non lasciano in questo senso dubbi.