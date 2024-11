Gaeta.it - Esplora la magia del mercatino di Natale sul Renon: un viaggio tra tradizione e natura

Facebook WhatsAppTwitter Ildideloffre un’esperienza unica, combinando l’atmosfera natalizia con delizie culinarie e artigianato locale. La festa è a solo 12 minuti di funivia da Bolzano, dove i visitatori possono lasciarsi trasportare da un mondo incantato fatto di luci, profumi e suoni tipici del. Questo evento, immerso nella bellezza delle Dolomiti, è ideale per chi cerca una pausa dalla frenesia delle festività.Unricco di atmosferaIldisulsi distingue per la sua intimità, lontano dal caos delle manifestazioni più grandi. Giunti a Soprabolzano, i visitatori si trovano circondati da stand in legno che richiamano vagoni storici, creando un’atmosfera da racconti d’altri tempi. L’aria è intrisa di profumi di spezie e dolci, come il tradizionale zelten, un dolce tipico a base di frutta secca.