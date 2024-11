Lanazione.it - “Design the Sustainable Future of Manufacturing”: Philip Morris premia le start-up per l’innovazione sostenibile

Leggi su Lanazione.it

Deep Vision Consulting, iioote AB e Uptale sono le-up selezionate per la fase di proof of concept della call for innovation “theof”, lanciata a marzo dalInstitute forCompetences, in partnership con Almacube e Confindustria Emilia Area Centro; Oltre 170 application ricevute da realtà appartenenti a 34 Paesi, erano 22 nella precedente edizione, il 34,8% proveniente dall’Italia. Roma, 21 novembre 2024 –te oggi le 3-up selezionate per la fase di proof of concept di “theof”, la call for innovation lanciata a marzo daattraverso l’Institute forCompetences – il polo di eccellenza per la formazione sulle competenze legate all’Industria 4.