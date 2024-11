Ilrestodelcarlino.it - Cresce la popolazione: "Ma grazie agli stranieri"

Stretta fra lo stato di difficoltà dell’industria, per cui a fine anno è previsto un calo della produzione dell’1,5%, un +142% della cassa integrazione nei primi nove mesi del 2024, un andamento negativo delle esportazioni e, invece, la tenuta e un rialzo del tessuto imprenditoriale e sociale nel 2023, la società reggiana che emerge dal XII Rapporto sulla coesione, curato da Camera di Commercio in collaborazione con fondazione Manodori, è alla ricerca di un equilibrio ancora difficile da raggiungere. A dominare è l’incertezza, con qualche schiarita: il rafforzamento riguarda Pil, reddito famigliare, qualità della vita e sanità, che sebbene manchi personale ha recuperato gran parte degli interventi chirurgici bloccati in pandemia, ha aperto il Cau di Reggio e aumentato le prestazioni. "Ma – avverte Stefano Landi, presidente Camera di Commercio dell’Emilia – accanto a questi elementi importanti ce ne sono altri, non rientrati, come il malessere giovanile e una vulnerabilità del lavoro.