Claudio Baglioni rinvio del tour nei teatri | ecco i motivi

rimanda il. Posticipata al 15 Gennaio 2025 l’apertura deldel cantautore romano nei grandilirici italiani dal titolo “Piano di volo – Solo tris”. La ragione delè una tendinopatia e la necessità dell’artista di stare a riposo assoluto per almeno sessanta giorni. La nuova esibizione diriprenderà dunque dalla metà del primo mese del 2025, a Roma, con la prima di 3 nuove date presso il Teatro dell’Opera. Altri due appuntamenti, sempre a Roma, saranno messi in calendario per il 12 Maggio e per il 27 Ottobre 2025.delneiperfisiciQuesta la nota che lo staff del cantante, tramite social, ha fatto pervenire. “Si informa che la partenza delnei grandilirici italiani di– PIANO DI VOLO SOLOtris – che avrebbe dovuto debuttare giovedì 21 novembre al Teatro Lirick di Assisi, è posticipata al 15 gennaio 2025 a causa di una epicondilite al gomito destro e di una artralgia da tendinopatia carpo-metacarpale bilaterale che hanno colpito