Lanazione.it - Città di Castello, vasto incendio in un'azienda: crolla parte della ditta

Leggi su Lanazione.it

di(Perugia), 21 novembre 2024 – Undi vaste dimensioni è divampato in un’di Ripole, nel comune didi. Lata parzialmente, è specializzata nell’allevamento avicolo e nella produzione di uova. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Le fiamme hanno coinvolto uno dei capannoni destinati all’allevamento dei volatili, causando danni significativi. Al momento, l', le cui cause sono ancora in fase di accertamento, sembra essersi propagato rapidamente, coinvolgendo la copertura del capannone realizzata con pannelli sandwich. Si ipotizza che il punto d’origine possa essere riconducibile all’impianto fotovoltaico presente sulla copertura, ma ulteriori verifiche sono in corso. Sul posto stanno arrivando anche il personale del servizio veterinario dell'Asl e i tecnici di Arpa Umbria: i vigili del fuoco stanno completando le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell'area.