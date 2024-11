Lapresse.it - Ascolti Tv ieri 20 novembre: Toffanin super con i campioni di Amici di Maria De Filippi. Cresce La Corrida – Le Pagelle

Lee i dati deglitv di, mercoledì 202024: THIS IS ME – VOTO 7,5Partenza più che positiva su Canale5 per This is Me, il programma condotto da Silvache ospita ididiDesera ha registrato una media di 3.213.000 telespettatori, pari a share del 22,24%. Alto pure il numero dei contatti: il programma ne ha registrati 9,5 milioni . STUCKY – VOTO 7Su Rai 2 la serie Stucky ha ottenuto una media di 1.562.000 telespettatori, share 7,83%. UNA GIORNATA PARTICOLARE – VOTO 7Ancora un buon risultato per Aldo Cazzullo su La7 che con Una giornata particolare – Le ultime ore di Pompei ha ottenuto una media 1.320.000 telespettatori, share 7,62%. Prima c’è stato il traino di Lilli Gruber che con Otto e mezzo ha fatto registrare 1.