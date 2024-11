Lanazione.it - Appalto per Montblanc: "Lettere di licenziamento ai dipendenti sindacalizzati"

"Licenziati solo gli operai". È la denuncia del Sindacato unione democrazia dignità Sudd Cobas. "Da tempo stiamo monitorando la situazione lavorativa degli operai delle ditte che lavorano inper" ricorda il sindacalista Luca Toscano riferendosi alle ditte Z Production ed Eurotaglio di Campi Bisenzio. "Ora sono arrivate le primedi" dice spiegando che si tratta di "una vergognosa procedura di’selettiva’ per espellere dall’azienda esclusivamente i lavoratori iscritti al sindacato". L’azienda in questione è la Z Production che conta attualmente 21. "Sei lediper i sei iscritti al sindacato" continua Toscano ricordando che la stessa azienda "ha rifiutato la proroga per gli ammortizzatori sociali".