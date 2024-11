Sport.quotidiano.net - Addio ai sogni di coppa. Il Seravezza annientato

livorno 30 US LIVORNO (3-4-2-1): Ciobanu; Fancelli, Borri, Risaliti; Parente, Luci, Bonassi (46’ Bellini), Currarino; Frati (61’ Marinari), Regoli (46’ Siniega); Rossetti (61’ Malva, 82’ Pavlenko). A disp.: Cardelli, Vallini, Islam, Niccolai. All. Indiani.(3-4-3): Borghini; Accorsini, Sanzone, Coly; Mosti (60’ Menghi), Caddeo (70’ Salerno), Sessa (52’ Conde), Bartolini; Bellini (60’ Greco), Bocci (70’ Benedetti), Stabile. A disp.: Gazzoli, Piccoli, Turini, Beconcini. All. Brando. Arbitro: Cipriano di Torino. Reti: 5’ Luci, 14’ Regoli, 36’ Rossetti. Note: angoli 1-6; ammoniti Caddeo, Malva, Risaliti, Menghi; espulso Borri; recupero 1’+6’. LIVORNO – Esce con le ossa rotte ilda Livorno. Netta sconfitta per 3-0 (maturata già nel primo tempo) e labronici che accedono agli ottavi di finale diItalia.