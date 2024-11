Linkiesta.it - A che punto siamo nel racconto della cucina italiana?

«Laè l’incontro tra tradizione e innovazione». Per quanto ancora le nostre orecchie dovranno sanguinare ascoltando l’accoppiamento di questi due termini? Nessuno si rende davvero conto che hanno lo stesso feeling di quelle vecchie coppie sposate che stanno insieme per noia senza avere il coraggio di lasciarsi? Proviamo a fare un mea culpa anche noi che abbiamo l’onere e l’onore di raccontarlo questo settore, maanche sinceri e schietti: da quanto stiamo cercando di cancellare questa dicotomia dal dizionariolingua gastro –? Da tanto, troppo tempo ormai. Eppure qualcosa dovremmo aver pur sbagliato se fuori, quando si racconta la nostra cultura enogastronomica, si continua a utilizzare questo linguaggio, se queste due parole proseguono nel loro viaggio in bocca di chi, questa nostra cultura enogastronomica, dovrebbe promuoverla.