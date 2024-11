Dailymilan.it - Verso Milan-Juventus, Matteo Gabbia torna in campo: con lui media punti da scudetto

Si avvicina la sfida trae Paulo Fonseca potrà contare su: con luipunti è da scudetto. Il datorecupera per la sfida casalinga contro lae Paulo Fonseca può finalmente sorridere. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, il difensore rossonero, dopo aver disputato l’ultima sessione di allenamento ancora in maniera personalizzata, adesso si prepara a rientrare in gruppo, per recuperare la miglior condizione fisica e ambire a una maglia da titolare.Sì, perché conin, ilè da scudetto. E non lo diciamo noi, lo dicono le statistiche. Con il centrale italiano in, infatti, la formazione allenata da Paulo Fonseca ha conquistato ben 9 punti in 4 gare, viaggiando su unadi 2,25 punti a partita.