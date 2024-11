Fanpage.it - Van Gils chiede uno stipendio quadruplicato: la Lotto Dstny rescinde il contratto, tolleranza zero

La giovane stella belga del ciclismo internazionale, Maxim Vanè entrato in collisione con il suo team Professional, lache ha utilizzato la linea didi fronte alle richieste del ciclista. Che avrebbe preteso che venisseil proprio compenso (da 1,2 a 5 milioni).rescisso e sullo sfondo una possibile causa legale per risarcimento danni: con Vanche potrebbe restare senza squadra per i prossimi mesi.