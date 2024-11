Ilrestodelcarlino.it - Valbonesi, mister preferenze: "Numeri così? Un miracolo. Mi impegnerò per la montagna"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Daniele, 47 anni, ingegnere elettrico, sposato, due figli, sindaco di Santa Sofia per due mandati, consigliere provinciale delegato alla viabilità del forlivese e già segretario territoriale del Pd: è stato lui la sorpresa delle elezioni regionali, capace di raccogliere ben 9.440. Il più votato nel collegio di Forlì-Cesena, il secondo in Romagna, dodicesimo in tutta l’Emilia-Romagna., qual è stato il segreto di questo successo? Se lo aspettava? "Innanzitutto devo ringraziare i miei famigliari, i sostenitori, gli amici, gli elettori e il Pd del Forlivese. La campagna elettorale è iniziata subito dopo Ferragosto. A essere sincero, piano piano ho capito che il mio messaggio passava, sentivo attorno a me un buon clima e un consenso crescente. Ho capito che potevo farcela, ma certamente non con questi".