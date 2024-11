Bergamonews.it - “Un Comune a due stelle”, a Valbondione mostra dedicata all’Inter

. Nel cuore delle splendide Valli Bergamasche, in quel di, dall’8 al 29 dicembre, sarà allestita launa due”. In esposizione opere artistiche dedicate alla “beneamata” Inter, a cura dell’artista nerazzurro Giorgio Casanova.L’iniziativa scaturisce da una collaborazione con il sindaco Walter Semperboni e tutta l’amministrazione comunale. Un omaggio ai tanti tifosi che trascorreranno le feste in questo luogo stupendo. L’inaugurazione si terrà domenica 8 dicembre alle 11 al Palazzetto dello Sport, in via Tarcisio Pacati.