Traffico Roma del 20-11-2024 ore 09 | 00

Luceverdesul sottopasso sulla via Appia all’altezza dell’aeroporto di Ciampino per un incidente avvenuto in direzionein zona Fontana Candida chiusa via Aragona all’altezza di via sapere l’incendio di un edificio privato divampato nel pomeriggio di ieri a Selva Candida chiusa via della Riserva Grande per la presenza di alberi pericolanti tra via taleggio e via Casorezzo per lavori necessari alla realizzazione del nuovo sotto via di piazza Pia chiuso il sottopasso della galleria Principe Amedeo di Savoia Aosta nel tratto che da Piazza della Rovere conduce a via Gregorio VII deviazioni sul posto allerta meteo Della protezione civile sulla capitale e sul Lazio per riesco Pioggia e vento forte per la giornata odierna sono previste piogge sparse anche a carattere di temporale e forti raffiche di vento mareggiate lungo le risposte un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità