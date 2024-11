Biccy.it - Tony Effe: “Abituato a essere il bello del gruppo, da piccolo mi imbruttivo”

Il beauty privilege digli avrebbe causato non pochi disagi, a suo dire, tanto che – stando a quanto ha confessato – da ragazzino arrivava addirittura ad imbruttirsi di proposito pur di nonconsiderato “il” della situazione. Lo ha raccontato lui stesso a GQ.“Se mi considero un s3x symbol? Ti dico la verità: sin da bambino sono sempre statoildel” – ha esordito – “A scuola ero sempre tipo “lui è quello che fa i film, cheche è, no?” e questa cosa mi dava fastidio. Era l’unica cosa che mi dicevano. Da ragazzetto adolescente io mi, mi facevo i capelli con la lametta, le sopracciglia, cose così. Poi ho capito che era una cosa che faceva parte di me e allora ho iniziato a giocarci: con le persone quando mi chiedono le foto, sui social, in pubblico.