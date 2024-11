Calciomercato.it - Tesoretto Juventus, esulta Thiago Motta: arriva l’annuncio ufficiale

Leggi su Calciomercato.it

La Juve a caccia di rinforzi per il mercato di gennaio:l’assist per il Dt bianconero GiuntoliLasarà una delle protagoniste anche nel mercato di gennaio, considerando i gravi infortuni in difesa di Bremer e Cabal che hanno terminato anzitempo la stagione.(LaPresse) – Calciomercato.itServe almeno un difensore ai bianconeri nella finestra invernale, anche se dopo il recente stop del colombiano ex Verona i colpi di Cristiano Giuntoli potrebbero essere anche due nel settore arretrato di. L’ex Inter Skriniar e il primo nome sulla lista, mentre nelle ultime ore è spuntato anche il profilo di Antonio Silva del Benfica. Rinforzi necessari vista l’emergenza, anche se il Direttore tecnico bianconero sta studiando inoltre un innesto in attacco vista la coperta corta anche nel reparto avanzato.