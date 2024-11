Iltempo.it - "Perché è una garanzia": Al Bano rilancia su Trump. E Berlinguer...

Nei giorni successivi alla vittoria di Donald, hanno attirato l'attenzione di molti le dichiarazioni di AlCarrisi. Il motivo? Il cantante non ha nascosto di essere rimasto soddisfatto dal risultato delle elezioni presidenziali statunitensi. Bianca, che ieri ha aperto la puntata con il sempre presente Mauro Corona e con Carrisi, non ha potuto evitare di tornare sul tema e, anzi, ha punto subito il suo ospite. "Come mai ti piace tanto?", ha domandato la conduttrice di È sempre Cartabianca. "Mi sembra che sia l'unico presidente americano che non ha fatto una guerra e che ha evitato quelle che potevano essere probabili: questa è già una bella", ha scandito Aldallo studio del talk-show di Rete 4.non ha indietreggiato e, anzi, lo ha incalzato: "E l'assalto a Capitol Hill?".