Orazio Abbamonte presidente dell’Istituto italiano per gli studi storici. Irti lascia dopo 22 anni

Natalino, giurista insigne, conclude la sua presidenzaper gli: per 22è stato il riferimento di uno dei più importanti istituti di formazione e ricerca umanistica d’Italia. Il Consiglio di amministrazione nomina, su sua proposta,, ordinario di Storia del diritto e della giustizia in Europa all’Università della Campania Luigi Vanvitelli edella Fondazione Banco di Napoli. Nell’assumere l’incarico, il nuovo, già consigliere, esprime “gratitudine per l’alto onore e consapevolezza della responsabilità che grava su chi riceve l’eredità di un Istituto retto per oltre ventidal professore, giurista tra i primi nella storia contemporanea italiana, intellettuale avvertitissimo dei propri tempi, instancabile tessitore d’opportunità per le giovani generazioni”.