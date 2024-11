Dailymilan.it - Milan-Juventus, Daniele Chiffi: il fischietto di Padova che piace a tutti. I precedenti

Leggi su Dailymilan.it

La sfida trasarà arbitrata da: imatch presieduti daldi.L’AIA ha ufficializzato chi dirigerà il big match di San Siro, valido per la tredicesima giornata di Serie A: ilscelto è, 39enne di, come detto precedentemente sarà l’arbitro di-Juve e sarà affiancata da tale squadra’: Peretti e Baccini (guardalinee), Zufferli (quarto uomo), Mazzoleni (VAR) e Paterna (AVAR).In 11 partite da lui arbitrate al, 9 sono state le vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta. L’ultimo precedente dicon i rossoneri è di questa stagione, ovvero-Udinese (1-0) del 19 ottobre 2024. Una direzioneche è finita nel mirino delle polemiche, per l’espulsione di Reijnders. Inoltre due goal annullati ai friulani per fuorigioco e un rigore reclamato e non assegnato all’Udinese per il contatto in area tra Pavlovic e Kabasele.