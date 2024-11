Liberoquotidiano.it - Meteo, Giuliacci annuncia il gelo sull'Italia: ecco dove e quando arriva la neve

Leggi su Liberoquotidiano.it

Un'ondata die di maltempo si sta per abbattere. Da oggi, mercoledì 20 novembre, le temperature subiranno un drastico calo e nelle regioni settentrionali si avrà un assaggio di inverno. Da venerdì invece il maltempo si sposterà in modo consistente sul centro sud con piogge, freddo e raffiche di vento anchee regioni meridionali. A fare il punto su ciò che ci attende è il colonnello Marioche su.it ci spiega cosa sta per accadere: "Visto il crollo delle temperature, avremo nevicate'arco alpino a partire dai 700-900 metri di altitudine. Nella giornata di giovedì 21 novembre un'altra fase nevosa colpirà l'. Le zone più colpite saranno Piemonte, Lombardia (a Milano potremmo assistere a fiocchi misti a pioggia), Veneto e le alte pianure del Friuli-Venezia Giulia.