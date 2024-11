Quotidiano.net - L’ultimo sopravvissuto di Rigopiano: “Vi racconto ora per ora cos’è successo in quella tomba di ghiaccio”

Pescara, 20 novembre 2024 -di, Giampaolo Matrone, oggi è un uomo di 40 anni, padre di Gaia, 13enne, vedovo di Valentina Cicioni, che non è mai tornata davacanza romantica nel resort a 4 stelle sul Gran Sasso, cancellato da una valanga alle 16.49 del 18 gennaio 2017, una strage con 29 morti e 11 scampati, volevano scappare tutti ma avevano davanti un muro, un muro di neve.didiè anche il titolo del libro scritto dal pasticcere di Monterotondo (62 ore sotto la neve, un disastro ancora senza colpevoli, ecco le parole che completano la copertina). Unora per ora di quello che ènel mondo di sotto, la solidarietà tra scampati, il farsi coraggio soprattutto quando le lacrime di Francesca Bronzi hanno fatto capire che Stefano Feniello non ce l’aveva fatta.