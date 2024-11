Biccy.it - Luk3 scoppia a piangere e si chiude in bagno, interviene Maria De Filippi

La redazione di Amici ha chiesto ai cantanti di esibirsi con i loro singoli di fronte ai compagni e di giudicare i pezzi, per poi stilare una classifica dal primo al settimo posto.si è esibito con il suo Parigi in Motorino, alcuni dei compagni però hanno espresso delle perplessità: “Questo singolo funziona, però l’unica cosa che è lontana da me è la scrittura, ma te l’avevo già detto. “Sono cose scritte per essere semplici da cantare. Prima o poi però dovrai andare più a fondo nella scrittura”. “Pezzo che entra in testa, ma c’è una nota negativa. Sei piccolo e forse nella scrittura che cerco io e che mi piace ascoltare. c’è qualcosa che è più in basso qui”. “Questa canzone è orecchiabile e furba. C’è della leggerezza nella scrittura. Come gusto personale non è proprio il mio linguaggio“.