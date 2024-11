Gaeta.it - L’evoluzione delle farmacie in Italia: l’importanza della tecnologia e del supporto ai farmacisti

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Il dibattito sulleinsi è intensificato negli ultimi anni, con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che gioca un ruolo cruciale nel potenziamentorurali, in particolare nelle aree più svantaggiate. Andrea Mandelli, presidenteFederazione Ordinini , ha sottolineato come queste misure rappresentino un’opportunità per migliorare il servizio al cittadino e sostenere la figura del farmacista.rurali: un intervento necessarioL’intervento del Pnrr mira a rafforzare la dotazione tecnologica, specialmente in contesti rurali dove il servizio spesso è carente. Mandelli ha evidenziato che ileconomico può trasformare la farmacia in un punto di riferimento per la comunità, fornendo accesso a servizi sanitari essenziali.