Ilfattoquotidiano.it - La prof aggredita a Napoli e una certa indulgenza verso i ‘cattivi’: così s’impoverisce la scuola

di Davide Trotta*La recente aggressione avvenuta aai danni di una, al netto delle responsabilità ancora da verificare, si inserisce a buon diritto nell’ormai collaudato filonewestern, che quest’anno può vantare inaugurazione d’autore: infatti l’autore di un pirotecnico calcio rivolto a unil primo giorno diè stato un alunno.Ma il caso napoletano presenta record difficilmente eguagliabile: un plotone di 30 genitori contro una sola, scena che desterebbe invidia anche al Terence Hill de Il mio nome è nessuno dove il protagonista, per garantire fama eterna al suo idolo Jack Beauregard alias Henry Fonda, lo mette davanti all’assalto del mucchio selvaggio, ossia migliaia di cow boys scatenati contro l’eroe che, per consacrarsi a gloria perenne, deve far credere a tutti di soccombere al mucchio mentre lo affronta.