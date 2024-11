Juventus gli All Blacks in visita alla Continassa

Leggi su Sportface.it

Ladi Thiago Motta ha ricevuto unaspeciale questa mattinamentre si preparava per il match contro il Milan. I bianconeri hanno infatti potuto salutare gli All, la leggendaria squadra di rugby della Nuova Zelanda che sabato sera sfiderà l’Italia proprio all’Allianz Stadium di Torino. Saluti tra gli atleti sul campo, mentre il coach degli All Black, Oscar Robertson, ha poi incontrato e scambiato una maglia con Thiago Motta negli uffici del centro sportivo della. Il club ha ovviamente postato tutto sui propri canali social, dove tanti tifosi juventini hanno poi ironizzato sulla difficile questione relativa agli infortuni, chiedendo se qualcuno dei rugbisti potesse essere messo a disposizione in vista del prossimo match. https://twitter.com/fc/status/1859212601886122029, gli AllinSportFace.