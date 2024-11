Iltempo.it - "Insieme per difendere l'Occidente". Patto Meloni-Milei per un'asse conservatrice

Nel giorno in cui l'Argentina celebra la Giornata nazionale della sovranità, Giorgiae Javierfannosotto il profilo delle relazioni bilaterali tra i due paesi, ma anche e soprattutto sul versante politico. Il presidente argentino, che aveva lanciato la proposta di una 'Lega delle nazioni conservatrici' direttamente da Mar-a-Lago dove si era recato per vedere il presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump, rilancia infatti la proposta in occasione della prima missione della presidente del Consiglio in America latina. Conche alla fine certifica «la condivisione politica tra due leader che si battono perl'identità dell', i punti cardine della sua civiltà, la libertà e l'uguaglianza delle persone, la democraticità dei sistemi, la sovranità delle nazioni».