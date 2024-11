Linkiesta.it - In che modo un’osteria giapponese a Feltre è collegata alla filiera del riso Carnaroli

è una piccola Venezia incastona tra le Dolomiti. Perdersi nel suo centro storico cinquecentesco, tra vie acciottolate e facciate affrescate, è come fare un viaggio nel tempo. Allontanandosi dal passato e camminando verso la zona più marginale del borgo, risulta piuttosto avanguardistico imbattersi in una izakaya,prima sakagurain Italia. In Giappone le izakaya sono l’equivalente delle nostre osterie, luoghi per mangiare e bere, dove piatti semplici e saporiti accompagnano bevute di sake e chiacchiere. A, cittadina veneta, regione rinomata per i suoi vini, da qualche anno il sake non è più solo un dettaglio della carta, perché qui lo si produce a chilometro zero.«L’idea della sakagura (luogo di produzione del sake) è nata da una necessità tutt’altro che scontata su stimolo dell’Università di Pavia: trovare un nuovo sbocco per la produzione di, ilitaliano che porta in tavola iltto».