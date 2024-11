Gaeta.it - Il talent show Sanremo Giovani svela i tre semifinalisti: occhi puntati su Grelmos, Selmi e Settembre

Facebook WhatsAppTwitter Nel corso della seconda puntata di, ildi Rai 2 dedicato alla selezione delle nuove proposte per il Festival di2025, sono stati rivelati i nomi di altri tre artisti che accedono ufficialmente alla semifinale. La trasmissione, condotta da Alessandro Cattelan, si svolge presso la Sala A di via Asiago e continuerà fino al 3 dicembre con diversi appuntamenti settimanali. In questo contesto musicale, l’interesse per le nuove promesse della musica italiana cresce, rivelandoi emergenti che potrebbero conquistare il palco del Festival di.Idisono i tre artisti che hanno guadagnato il pass per la semifinale. Questii si aggiungono ai nomi già emersi nella prima puntata, ovvero Mazzariello, Mew e Tancredi.