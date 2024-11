Justcalcio.com - Il Liverpool vuole il “prossimo Xabi Alonso” per rafforzare la sfida per il titolo della Premier League: rapporto

Leggi su Justcalcio.com

Sito inglese:Ilsta cercando di ingaggiare un giocatore paragonato anella finestra di mercato di gennaio, 16 anni dopo la partenza dello spagnolo per il Real Madrid.ha trascorso cinque stagioni di successo altra il 2004 e il 2009, lavorando brillantemente a centrocampo con la sua esperta capacità di passaggio e intelligenza in campo. I Reds hanno perso quel controllo sin dalla sua partenza tanti anni fa, ed è qualcosa che Arne Slot sembra voler riportare ad Anfield.Con ilattualmente in testa alla, ora sembra il momento perfetto per colpire e raggiungere alcuni obiettivi chiave mentre tentano di continuare la loroper il.Ilè interessato al ‘’Javi Guerra gioca per il Valencia (Credito immagine: Getty Images)Secondo TBR CalcioIlè interessato a ingaggiare Javi Guerra dal Valencia nella finestra di mercato di gennaio, essendo rimasto impressionato dalla sua intelligenza sia dentro che fuori dalla palla.