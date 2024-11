News.robadadonne.it - Elisa Di Francisca: “Facciamo pace?”, Vezzali: “Quando imparerai a rispettare le persone”

Momenti di tensione, e di imbarazzo, durante la festa per il 70° anniversario delle Fiamme Oro al Palazzo dei Congressi all’Eur, a Roma,l’ex schermitriceDiha provato a sotterrare la celebre “ascia di guerra” nei confronti della collega Valentina, ricevendo la secca risposta di questa.Alla domanda del conduttore Stefano Pantano, “Sei un po’ uscita dall’ambiente della scherma, ti senti più scrittrice o opinionista?” – Difa attualmente parte del cast de La Talpa – la fiorettista medaglia d’oro a Londra 2012 ha risposto “Nessuna delle due. Come parlo faccio danni quindi è meglio che sto zitta. Siete d’accordo?”.Il riferimento è anche all’infelice battuta seguita al quarto posto della nuotatrice Benedetta Pilato alle recenti Olimpiadi di Parigi; Dine ha però approfittato per aggiungere “Ma oggi vorrei cogliere l’occasione per dire una cosa al settantesimo delle Fiamme Oro, vorrei mandare un messaggio dialla mia collega Valentinae chiederle una, ecco”.