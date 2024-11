Cosa pensano gli italiani della sostenibilità? Il brand Nespresso ha lanciato il primo Osservatorio Partecipativo su Economia Circolare e Impatto sulle Comunità in collaborazione con SWG per capire le opinioni e le esigenze degli italiani Ecco i risultati

Leggi su Iodonna.it

Il riscaldamento globale in atto è sotto gli occhi di tutti. Aspettando risposte concrete dai Paesi industrializzati (nel 2021 l’Unione Europea è stata la terza maggiore emettitore di gas a effetto serra dopo Cina e Stati Uniti) ognuno di noi, si sa, può contribuire a limitare i cambiamenti climatici. Dal modo in cui viaggiamo, all’elettricità che usiamo al cibo che mangiamo, possiamo fare la differenza. Valorizzare il territorio: 10 regole per un turismo sostenibile X Basta con le eco promesseMa “gli?” Ilhailsu” incon SWG, perlee leriguardo alla