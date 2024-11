Commissione Ue, salta ancora il via libera alla nuova squadra di von der Leyen. In stallo le conferme di Fitto e Ribera

Leggi su Open.online

Sembrava fatta, e invece è naufragato tutto un’altra volta. Nel pomeriggio di oggi – mercoledì 20 novembre – Popolari, Socialisti eli avevano fatto sapere di aver raggiunto un accordo per sbloccare losulle nomine della prossimaeuropea. Una bozza del «patto di coalizione» è pure filtrata alle agenzie di stampa, mentre il voto per confermare i sei vicepresidenti esecutivi è stato convocato in fretta e furia. Ed è proprio al momento della votazione che si è consumato il nuovo, ennesimo scontro politico. A causare losonouna volta l’italiano Raffaelee la spagnola Teresa, mentre gli altri vicepresidenti – a partire dle Kaja Ks – hanno ricevuto il viadelle rispettive commissioni.Il nuovosuMentre i coordinatori dellaAmbiente votavano la conferma della vicepremier uscente spagnola, i Popolari hanno sfoderato una mossa che ha colto di sorpresa i Socialisti.