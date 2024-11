Ilrestodelcarlino.it - Civitanovese, Buonavoglia è sicuro: "Usciremo da questo periodo no"

"Ci manca un po’ di esperienza e una migliore gestione della parte finale della gara, mada questa fase. Dispiace per i tifosi che sono encomiabili". La pensa così Kevin, esterno offensivo della, autore del primo gol contro il Chieti. La partita, terminata 2-3 in favore dei neroverdi abruzzesi, ha determinato il sesto ko in campionato per i rossoblù. "La delusione – spiega– c’è, perché in settimana ci prepariamo bene. È un vero peccato fare questi risultati, soprattutto in casa. A mio avviso, riusciamo ad esprimere il nostro gioco, ma serve di più e lo sappiamo". La formazione rivierasca ha avuto un approccio sorprendente alla gara, andando al doppio vantaggio e creando altre situazioni molto pericolose in area ospite, tuttavia il gol dell’attaccante teatino Fall al 30’ ha messo il match in salita per Visciano e soci.