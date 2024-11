Inter-news.it - Calhanoglu, attesi i primi controlli: l’Inter si cautela – TS

Leggi su Inter-news.it

Hakansi sottoporrà a nuovi esami strumentali per accertare l’entità del problema da lui avvertito durante il primo turno di Turchia-Galles:ha già un’idea sul futuro.LA SITUAZIONE – Hakantornerà stamattina 20 novembre in Italia per sottoporsi agli esami del caso predisposti dallo staff medico del. Il calciatore turco, uscito dal campo contro il Galles a causa di un risentimento muscolare, confida nel fatto di essersi fermato in tempo per evitare un peggioramento delle proprie condizioni. Il rischio di uno stop di un mese, come quello verificatosi dopo l’infortunio rimediato contro la Roma all’Olimpico, dev’essere necessariamente scongiurato.out?ha un’idea per la sfida con il VeronaOPZIONE CONCRETA – In vista del match del Bentegodi contro il Verona,dovrebbe evitare di rischiare, anche in caso di esito favorevole degli esami svolti in giornata.