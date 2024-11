Ilrestodelcarlino.it - Buchel torna dopo la squalifica. E contro i sardi dirige Mucera

Mister Dossena ha condotto ieri mattina la prima seduta settimanale con la consapevolezza di non poter recuperare nessuno degli infortunati rispetto all’ultimo turno di campionato, risultato vittorioso domenica pomeriggio sul campo del Legnago (0-3). Se non altro, il tecnico potrà contare su(nella foto) che proprio a Legnago ha scontato lasfruttando la parentesi con la propria Nazionale. Per il Liechtenstein le cose non sono andate particolarmente bene, se si considera che prima ha perso 2-0 in amichevoleMalta e poi si è arreso in maniera abbastanza clamorosa in casaSan Marino – chiudendo i 90 minuti 1-3 – che ha conquistato una storica promozione nella serie C di Nations League. Per la cronaca,ha giocato 71 minuti siaMalta cheSan Marino.