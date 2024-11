Liberoquotidiano.it - Anna Kalinskaya e Sinner? "Si dice che il collaboratore di Jannik...", l'affare si ingrossa

Nella spinosa vicenda della rottura con, con cui da giorni è sceso il gelo sui social (e nella vita quotidianai),potrebbe schierare l'arsenale pesante: vale a dire, affiidare la pratica ad Alex Meliss. Chi è Meliss? Il nuovo social media manager del numero 1 del tennis mondiale, giovane creator specializzato nella creazione di contenuti per i social media e nella produzione di campagne pubblicitarie per marchi globali come Jeep, RedBull e Sony. Il suo obiettivo è far diventare il 23enne di San Candido un colosso non solo in campo, ma pure su Facebook, X, Instagram e TikTok, consentendogli anche di superare il suo amico e rivale Carlos Alcaraz. In realtà, la patata bollente della presunta fine della love story con la bella 25enne di Mosca potrebbe diventare questione prioritaria nelle prossime ore, dato che le vicende sentimentali del fresco vincitore delle Atp Finals di Torino sono molto gettonate sul web.