Quotidiano.net - Anna Ascani (Pd): "Unità sui programmi. Non somme di nomi"

Leggi su Quotidiano.net

, vicepresidente della Camera (Pd), che cosa insegna la vittoria in Umbria al ’campo largo’, al Pd, al futuro centrosinistra? "Insegna che unito il centrosinistra vince, perché disunito quasi sempre perde. E che questanon si costruisce sommando le sigle e i, ma con i progetti. E noi, in Umbria, lavoriamo a questo progetto da quando abbiamo perso cinque anni fa. Alla fine abbiamo costruito insieme un’idea di Umbria che ci ha unito. Quindi, la lezione a livello nazionale è: partiamo dai temi, da un’idea di Italia comune e mettiamola insieme durante una conferenza programmatica. Il modello vincente e più comprensibile per i cittadini". Sommare i 5 Stelle? Ma se loro vogliono giocare da liberi. "Li abbiamo visti dall’osservatorio umbro e sono stati protagonisti quanto gli altri.