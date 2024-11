Bergamonews.it - Ampliamento Mercato ortofrutticolo, il Comune stanzia altri 2 milioni di euro

Bergamo. Prima una delibera per spiegare le ragioni di un aumento di capitale, poi il periodo delle osservazioni previsto fino al 26 novembre, e infine un nuovo documento per varare la variazione di Bilancio, la stessa che verrà portata in Consiglio Comunale a fine mese. Questo l’iter che prelude allomento da parte della Giunta Carnevali di 2di, cifra necessaria a coprire gli interventi die riqualificazione delall’ingrosso di via Borgo Palazzo, gestito dalla società Bergamo Mercati S.p.A., società partecipata di Palazzo Frizzoni che, proprio grazie a questo nuovo gettito atto a fornire e alimentare liquidità, aumenterebbe conseguentemente le sue quote, arrivando a detenere il 98,79%. Un balzo ulteriore per Palazzo Frizzoni che aggiunge un ulteriore tassello alla sua partecipazione, passando dal 67% ante progetto di, al 95,82% dopo il primo aumento di capitale, fino ad arrivare al 98,79% dopo il secondo, aperto a tutti i soci, se l’aumento di capitale verrà integralmente sottoscritto dalstesso.