WWE: La risposta ufficiale di Seth Rollins a Zayn e gli Usos

Nella scorsa puntata di Raw Samiaveva provato un primo affondo aper convincerlo a partecipare al match a squadre previsto per il prossimo Survovir Series. Dopo una primanegativa, in settimana a Smackdown, è arrivata la conferma di Bronson Reed come ultimo membro della nuova Bloodline. Nonostante questo lo ha colpito personalmente, e nonostante sia stato disposto lo scorso anno a mettere da parte le incomprensioni con Cody Rhodes nel WARGAMES per combattere il Judgment Day, anche questa settimana, il visionario non si è fatto convinto.ha rifiutato l’offerta lo stesso perchè nonostante sia disposto ad affiancarsi a, Jimmy e Jey non si unirà mai a Reigns più nella sua vita per paura di quelle che possano essere le conseguenze della vittoria di Reigns e il suo ritorno al potere.