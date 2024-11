Sport.quotidiano.net - Under 21, Italia-Ucraina 2-2: Fabbian ed Esposito non bastano per la vittoria

La Spezia, 19 novembre 2024 – Dopo il pari nell’amichevole di pochi giorni fa contro la Francia ad Empoli, l’21 pareggia anche contro l’. Finisce 2-2 anche in quel di La Spezia: un pareggio che lascia un po’ di amaro in bocca agli azzurrini, partiti molto bene grazie anche alle scelte del CT Nunziata, che hanno pagato buoni dividendi. In grande spolvero soprattutto Palestra, autore al 26’ del cross perfetto per il diagonale dell’1-0 di. Il centrocampista del Bologna si è però reso suo malgrado protagonista in negativo dell’azione che ha portato al pareggio ucraino, al 26’, perdendo il pallone che Kvastnytsya ha insaccato con un diagonale dal limite. Dopo il pari l’ha faticato notevolmente a reagire ma in chiusura di tempo ha avuto un importante ruggito d’orgoglio e proprio in chiusura di tempo si è riportata in vantaggio con l’incornata vincente di Piosugli sviluppi di un corner.