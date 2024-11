Ilrestodelcarlino.it - Sempre sul podio. Romagna Team al top

Tante soddisfazioni per la ginnastica artistica cesenate, che nel fine settimana appena trascorso ha vissuto un ruolo da protagonista ai campionati italiani individuali maschili, che si sono svolti a Fermo. "I nostri atleti – commenta Roberto Germani – tecnico del Gymnastic– hanno raccolto importanti riconoscimenti per il duro lavoro svolto, abbinato al loro ormai indiscutibile talento. Roberto Marzocchi ha vinto il titolo agli anelli, piazzandosi anche al secondo posto alla sbarra. Una sbavatura durante le qualificazioni lo ha tenuto fuori dalla finale al cavallo con maniglie, ma il bilancio complessivo è stato eccellente per un ragazzo in costante crescita". Lo stesso discorso vale per Gabriele Tisselli, protagonista assoluto alla sbarra, specialità che lo ha visto vittorioso appunto davanti al compagno di squadra Marzocchi.