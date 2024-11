Oasport.it - Scherma, spada femminile arma senza tempo! E per l’Italia, il 2024 diventa una sorta di annus mirabilis…

Leggi su Oasport.it

Nell’imminente fine settimana, la Coppa del Mondo dimanderà in scena un doppio appuntamento. Il fioretto vivrà la propria ouverture a Tunisi, mentre lasi cimenterà nella seconda tappa, a Vancouver. Proprio sull’epéeè doveroso soffermarsi ed effettuare un paio di riflessioni, tornando su quanto avvenuto una decina di giorni orsono a Fujairah., negli Emirati Arabi, ha festeggiato una doppietta. La giovane Sara Maria Kowalczyk, classe 2001, ha battuto in finale la navigata Giulia Rizzi (venuta al mondo nel 1989). Come se non bastasse, la ventitreenne azzurra in semifinale aveva superato la sempreverde Irina Embrich, che all’età di 44 anni sta vivendo letteralmente una seconda giovinezza, essendo tornata sul podio di Coppa del Mondo a quasi cinque anni di distanza dall’ultima volta, peraltro dopo aver conquistato a giugno un inaspettato titolo europeo.