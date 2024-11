Qualificazioni asiatiche Mondiali 2026 | il Giappone piega la Cina Arabia Saudita ko contro l’Indonesia

Leggi su Sportface.it

Nella serata del 19 novembre sono numerose le partite valide per la fase di qualificazione asiatica dei. L’Uzbekistan – in inferiorità numerica – batte per l’1-0 la Corea del Nord. Il, invece, trova il successo in trasferta,ndo per 1-3, con Ogawa a segno con una doppietta e poi con Itakura che firma la terza rete.per 2-0 l‘, rimanendo poi in inferiorità numerica al minuto 89. Entrambi i gol portano il nome di Ferdinan. Successo in trasferta per l’Iran, che batte in trasferta per 3-2 il Kirghizistan. Gli ospiti si portano sul 2-0, poi i padroni di casa pareggiano, ma è Azmoun al 76? a decidere la partita. L’Autralia pareggiail Bahrein, in un match terminato per 2-2. Gli australiani, a segno al primo minuto con Yengi, vedono i rivali prima pareggiare, poi mettere a punto il sorpasso.