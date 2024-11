Gaeta.it - Panchina rossa a Vicenza: un simbolo contro la violenza di genere all’esterno del Tribunale

Facebook WhatsAppTwitter Unaè stata recentemente installatadeldi, trasformandosi in un fortedella lottalasulle donne. Questa iniziativa rappresenta non solo un richiamo visivo, ma anche un fondamentale momento di riflessione su una problematica che ha preso piede come emergenza sociale nel nostro Paese. La scelta di collocare questo oggetto emblematico in un’istituzione dedicata alla giustizia sottolinea l’importanza del dialogo e delle azioni concrete per affrontare temi di rilevanza sociale.Significato dellaLaè diventata undi protesta e sensibilizzazione in molte città italiane e del mondo, rappresentando il ricordo delle vittime didi. Viene utilizzata come strumento per far parlare di un problema che, purtroppo, colpisce le donne in maniera drammatica.